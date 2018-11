Siracusa, solo un pari in casa per l'Eurialo contro la Volley Valley

Un solo punto per l’Eurialo Siracusa contro il Volley Valley Catania. Alla terza di campionato, la squadra aretusea si arrende al tie-break contro la formazione etnea nel primo scontro salvezza della stagione.

“Da un lato – ha detto Viviana Olindo, tecnico delle verdeblù – sono soddisfatta per la reazione avuta dal ragazze che, quando tutto sembrava perduto, nel quarto set, sono riuscite a rientrare in partita; dall’altro mi dispiace non si sia completata l’opera, perché avremmo meritato di vincere. Questa partita però può rappresentare una base importante per il futuro, pur sapendo che c’è ancora tanto da lavorare per eliminare quegli errori di gioventù ed inesperienza che continuiamo a commettere e che poi paghiamo a caro prezzo”.