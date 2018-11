Siracusa, a rischio l'ultima spiaggetta libera all'Isola: al suo posto forse un parcheggio

L'ultimo pezzetto di spiaggia libera al Sacramento, in contrada Isola, rischia di scomparire per sempre. A lanciare l'allarme è il Comitato Ortigia Sostenibile che ha rilevato la presenza di ruspe al lavoro: "la spiaggia - si legge in una nota - è stata completamente spianata, al termine del lavoro lungo tutta la spiaggia è stata installata una barriera continua, al limite con la strada comunale e oggi la spiaggia non è più fruibile, pur essendo, “si presume”, demaniale".

La recinzione è stata autorizzata dal Comune e a parere del Comitato su quel pezzo di spiaggia si starebbe lavorando alla realizzazione di un parcheggio ad uso dei locali della zona.

"Già da tempo - continua la nota - la spiaggia è stata invasa e coperta progressivamente con materiale di riporto, lasciandone libera solo una piccola parte".

Da qui la richiesta avanzata al Comune ed all’Autorità Marittima su quali autorizzazioni siano state rilasciate per questi lavori, "che - rileva peraltro il Comitato - andranno ad alterare anche la prospettiva del panorama sul Porto Grande" e in considerazione di ciò la richiesta formale alla Soprintendenza di Siracusa se sia stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.