L'Ortigia battuta dal Brescia oggi alla Paolo Caldarella

Il Brescia vince a Siracusa e continua il cammino al vertice del massimo campionato di pallanuoto. I lombardi vincono per 12 a 3 al termine di un match a senso unico, giocato, per lunghi tratti, sotto una pioggia insistente.

Gli uomini di Bovo partono subito forte e imprimono il loro ritmo. Gioco e conclusioni in crescendo che, al termine del secondo tempo, danno agli ospiti un vantaggio di sette reti.

I bianco verdi provano a resistere per poi pungere in avanti. Qualche errore di troppo e le parate di Del Lungo fanno l’ulteriore differenza.

"Abbiamo provato a fare la partita così come l’avevamo preparata. - ha commentato Marko Jelaca - Sapevamo che giocare contro questa squadra sarebbe stato difficile e così è stato. È la prima di una serie difficile che dovremo affrontare in poco più di dieci giorni. Sabato contro la BPM dovremo giocare al meglio per poi concentrarci sul Vouliagmeni".