Siracusa, Munafò (Uil) su arresti sindacalisti: "Amareggiati, Faranda sospeso da incarichi"

"Siamo amareggiati per quanto accaduto ma allo stesso tempo fiduciosi nell’operato della magistratura e degli investigatori" - ha detto Stefano Munafò, segretario generale territoriale Uil, a seguito della notizia dell'arresto di Roberto Getulio (42 anni) e Marco Faranda (46 anni), rispettivamente Segretario Generale della Fim CISL di Ragusa e Siracusa e Segretario Generale della Uilm UIL di Siracusa, i quali sono stati arrestati, ieri, dalla Polizia di Stato di Siracusa, per estorsione in flagranza di reato - "Naturalmente ciò che è successo non intacca l’integrità e la moralità della nostra organizzazione che chiaramente rimane fuori da questa vicenda. La Uil ha da sempre avuto una sua linea di condotta e il nostro augurio è quello che Marco Faranda chiarisca personalmente la sua posizione. A conferma di quanto sottolineato è giunto immediato il provvedimento di sospensione cautelativa da tutti gli incarichi ricoperti per Faranda da parte della Uilm nazionale".