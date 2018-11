Siracusa, martedì presentazione libro del giornalista Aldo Mantineo "Il mio mare"

Uno short book che vuol anche essere un omaggio alla memoria non soltanto di uno sportivo che ha scritto pagine indelebili nella storia mondiale del profondismo in apnea ma, soprattutto, di un uomo visceralmente legato alla “sua” Siracusa e al suo mare.

Martedì prossimo, nel giorno del secondo anniversario della scomparsa di Enzo Maiorca approda in libreria “Il mio mare”, un racconto breve di Aldo Mantineo (Sampognaro&Pupi Edizioni). L'iniziativa è promossa dall'Archeoclub Siracusa Enzo Maiorca.

La presentazione dello short book avverrà nell'auditorium di Villa Reimann martedì 13 novembre alle ore 18. Assieme all'autore parteciperanno Patrizia Maiorca, presidente dell'Area Marina Protetta del Plemmirio e figlia di Enzo, che ha curato la prefazione; Fabio Granata, assessore alla cultura del Comune di Siracusa, che ha curato la postfazione; Daniela Tralongo, direttore editoriale Sampognaro&Pupi Edizioni.