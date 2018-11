Il “Progetto Mulinum” approda a Siracusa, incontro tematico al Vermexio

Il “Progetto Mulinum”, la start up ideata da Stefano Caccavari con l'obiettivo di recuperare gli antichi grani italiani, sarà al centro di un incontro tematico tra l'ideatore, i produttori agricoli dell'area sud est della Sicilia, i rappresentanti delle Istituzioni e delle categorie interessate.

L'appuntamento è per giovedì 15 novembre, alle 17, al Salone Borsellino.

“Implementato in Calabria, “Progetto Mulinum” da qualche mese è stato avviato in Toscana ed è pronto per la sua presentazione anche in Sicilia. Siamo in presenza di una filiera dei grani antichi che dalla semina alla raccolta e alla molitura, giunge fino alla manipolazione della farine per farne pane e derivati. Il tutto con al centro i grani antichi della nostra tradizione, che il progetto vuole recuperare e quindi salvare”: lo dichiara l'assessore alle Attività produttive, Fabio Moschella che sarà tra i relatori. L'incontro tematico ha il patrocinio del Comune