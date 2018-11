Siracusa, stabilizzazione a tempo indeterminato per 78 infermieri

L’Asp di Siracusa ha deliberato la stabilizzazione a tempo indeterminato per 78 infermieri professionali, 3 ostetrici e 2 tecnici di laboratorio biomedico. Ad oggi l’Azienda ha stabilizzato a tempo indeterminato complessivamente con il decreto legge Madìa 191 precari di cui 71 medici e 78 infermieri professionali e assunto a tempo indeterminato con scorrimento di graduatorie concorsuali e mobilità oltre 280 unità, di questi 70 medici e 160 infermieri professionali

Nel percorso di stabilizzazione del personale precario avviato dall’Asp di Siracusa all’inizio di quest’anno in applicazione del decreto legge Madìa, che ha già visto transitare a tempo indeterminato 108 precari dirigenti medici, non medici e del comparto, completati i lavori della Commissione esaminatrice a seguito di avviso pubblico scaduto il 25 giugno scorso, transitano oggi di ruolo, a tempo indeterminato, 78 infermieri professionali precari, nonché 3 ostetrici e 2 tecnici di laboratorio biomedico.

“E’ un periodo importante e storico per il sistema sanitario regionale – ha detto il direttore generale f.f. Anselmo Madeddu - in cui, grazie alla volontà e alla determinazione di questo Governo regionale, si stanno gettando alle spalle anni di precariato per il personale e per le loro famiglie e, contestualmente, stiamo potendo finalmente incrementare gli organici consentendo ad ogni struttura sanitaria di cominciare a poter contare su un numero stabile di operatori sanitari, adeguato a rispondere sempre meglio ai bisogni assistenziali del territorio. Dall’approvazione del nuovo atto aziendale, della nuova dotazione organica e del Piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2017-2019, infatti, oltre alle stabilizzazioni dei precari, questa Azienda, con lo sblocco delle assunzioni disposto dall’Assessorato regionale della Salute nel mese di agosto dello scorso anno, ha avviato gradualmente il percorso delle assunzioni a tempo indeterminato con lo scorrimento di graduatorie concorsuali anche di bacino e mobilità, immettendo in servizio ad oggi oltre 280 unità di cui circa 70 medici delle varie branche, 160 infermieri professionali, veterinari, ostetrici, fisioterapisti, operatori socio-sanitari, tecnici di radiologia, di laboratorio e della prevenzione, ha conferito 650 incarichi dirigenziali, bloccati da 10 anni, e nominato, tra i più recenti provvedimenti, i direttori dei Dipartimenti con l’attivazione di un modello organizzativo dipartimentale che consente all’Azienda sanitaria di Siracusa di ottimizzare le risorse e di uniformare le procedure e i percorsi assistenziali”.