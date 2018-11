Porto di Augusta, operazione Xifonia: scarcerato un indagato

Il Tribunale del riesame di Catania ha scarcerato Alfio Fazio, 61 anni, di Augusta, arrestato il 16 ottobre scorso dalla Guardia di finanza per associazione a delinquere e truffa aggravata. I giudici, accogliendo l’istanza dei legali difensori, gli avvocati Bruno Leone e Carmelo Peluso, hanno sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi per 12 mesi.

Fazio era stato arrestato nell’ambito dell’operazione Xifonia che aveva scoperto un sodalizio criminoso, organizzato in un reticolo di società, che gonfiava fatture o emetteva fatture per operazioni inesistenti per rendicontare lavori mai realizzati nel porto di Augusta.