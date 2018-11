Raggruppamento Siracusa Sud all'assessore Granata: "Bisogna accelerare su emergenza randagismo"

E' emergenza randagismo. A dirlo è il raggruppamento delle associazioni di Siracusa Sud. Quest'ultimo chiede all’Assessore Granata di accelerare sul bando per la cattura e la custodia dei randagi, per la creazione di una struttura sanitaria che permetterà di procedere a una azione di sterilizzazione di massa sia di cani che di gatti e per l’istituzione di una speciale Task Force deputata agli interventi di protezione animali.

Le Associazioni aderenti al Raggruppamento Siracusa Sud chiedono, inoltre, un censimento della popolazione canina e felina che includa tra i parametri di valutazione, per i cani, anche la loro pericolosità