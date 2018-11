Siracusa, Fratelli d'Italia: "Il Comune verifichi la salubrità delle case dell'acqua"

Più controlli da parte del Comune. Questa la richiesta di Fratelli d'italia su Case dell'Acqua, su cui le ispezioni chimico-fisiche e microbiologiche vengono fatte dalla concessionaria che le gestisce. Secondo quanto detto da Fratelli d'Italia, le analisi chimico-fisiche non vengono effettuate da 2 anni, mentre quelle microbiologiche da oltre 2 mesi fa.

"I risultati delle analisi, oltre che affissi negli appositi pannelli, devono essere trasmessi in copia al Comune per la successiva pubblicazione sul sito internet. - si legge in una nota a firma di Fratelli d'Italia - Con riferimento a quest'ultimo profilo, bisogna rilevare che sul sito internet del comune non risulta essere stato pubblicato alcun risultato di analisi effettuate sull'acqua erogata sin dall'aggiudicazione del servizio".