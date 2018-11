Avola, abusivismo: il sindaco "noi sovraesposti, ci vuole sinergia tra le istituzioni"

“Noi, sindaci, siamo sovraesposti con competenze in molti casi non supportate da strumenti e risorse e non vi è dubbio che sul tema dell’abusivismo e abbattimento delle case non possiamo essere i soggetti attuatori”.

Queste le parole del sindaco di Avola e vicepresidente vicario Anci, Luca Cannata, che vanno a sottolineare le dichiarazioni rilasciate oggi dal governatore Nello Musumeci, che ieri – ricordando i 26.600 casi di abusivismo non sanabile in Sicilia - ha chiesto al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte di trovare una soluzione in una terra in cui ci sono alcuni contesti in cui può diventare difficile abbattere.

Secondo Musumeci, oltre al sindaco, potrebbero intervenire Prefettura, Genio militare e Procura attraverso un fondo nazionale per far fronte alle spese. E il primo cittadino di Avola si dice d'accordo.

“Le parole di oggi del presidente – dice Cannata - confermano la sua vicinanza agli enti locali che devono collaborare, confermando il rapporto sinergico tra il Governo Musumeci e i Comuni, come già avvenuto in quest’anno nella conferma del fondo per le autonomie locali e investimenti. Nei prossimi giorni ci sarà una sinergia nella definizione del disegno di legge, che troverà noi sindaci disponibili nella ricerca delle soluzioni insieme al governo regionale”.