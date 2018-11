Siracusa, la casa del custode dell’istituto Einaudi sarà affidata in concessione ad associazioni

La casa del custode che si trova presso la nuova sede della Pizzuta dell’istituto Einaudi di Siracusa sarà concessa in uso dal Libero Consorzio ad associazioni del territorio per lo svolgimento di attività socio-assistenziali e del tempo libero.

Il Libero Consorzio, a questo proposito, ha pubblicato un apposito avviso di manifestazione di interesse. L’affidamento mira ad assicurare la sorveglianza e la custodia dell’edificio scolastico, lo svolgimento di attività assistenziale e sociale per i residenti di quel territorio cittadino e la realizzazione, in collaborazione con la scuola, di progetti finalizzati alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto del sociale.

Le candidature delle associazioni interessate dovranno pervenire entro le 12 del 30 novembre al V Settore Servizio Patrimonio del Libero Consorzio.

Una commissione interna al Libero Consorzio valuterà le candidature sulla base dei requisiti richiesti.