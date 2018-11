Siracusa, effetti del decreto immigrazione in Consiglio: il plauso di Prossima

Il Movimento politico “Prossima-La città delle persone” esprime soddisfazione per la nota diffusa dal gruppo consiliare di Progetto Comune per inserire come punto all'ordine del giorno, in consiglio comunale, gli effetti del decreto immigrazione e sicurezza sul territorio.

"Ci rivolgiamo adesso alla presidente del Consiglio comunale perché convochi al più presto una seduta da dedicare all’argomento" - si legge in una nota firma del movimento.

“Abbiamo inviato una lettera anche alla presidente del Consiglio comunale – aggiunge Prossima – alla quale chiediamo di convocare al più presto una seduta da dedicare all’argomento".