Siracusa, minaccia un cronista in tribunale: arrestato

E' accusato di tentata violenza privata e violenza privata consumata e continuata aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso e per questo, nella mattinata di oggi, è stato arrestato e posto ai domiciliari, dalla Polizia su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania. Si tratta di Umberto Montoneri, 54 anni di Siracusa.

L'uomo avrebbe minacciato il direttore di un quotidiano on-line in occasione di una udienza al Tribunale di Siracusa a ottobre scorso.

Montoneri avrebbe rivolto frasi minatorie al giornalista presente in aula al fine di farlo desistere dal pubblicare articoli relativi al cognato Gianfranco Urso attualmente detenuto e ritenuto appartenente al clan mafioso “Bottaro-Attanasio”. Montoneri, inoltre, avrebbe impedito il rientro in aula del cronista, ponendosi dinanzi la porta di ingresso e apostrofandolo con altre frasi intimidatorie.

A Montoneri è stata contestata, inoltre, l’aggravante di aver agevolato l’attività dell’associazione mafiosa.