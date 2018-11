Priolo, cade dalle scale e si ferisce alla testa: in elisoccorso a Catania

Cade accidentalmente dalle scale di casa sua e batte violentemente la testa, tanto da procurarsi una ferita profonda. E' accaduto questa mattina in via Volta, a Priolo. L'uomo, un 70enne, è stato soccorso: sul posto anche i vigili urbani e il 118. Il medico intervenuto, ci hanno riferito agenti della Polizia municipale, ha disposto per sicurezza il trasferimento in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Il 70enne, al momento del trasferimento, era comunque lucido