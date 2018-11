Siracusa, Reale: "Refezione scolastica solo a febbraio"

"Se tutto va bene la refezione scolastica nelle scuole siracusane potrà partire solo a febbraio". Questo quanto dichiara il leader di Progetto siracusa, Ezechia Paolo Reale.

"La refezione non può partire - spiega in una nota - se prima non viene approvato il bilancio 2019 dall’intero consiglio comunale, e non solo dalla giunta. Non si può illudere le famiglie. Anche per gli asili nido, partiranno solo per i primi 150 bambini e rimarranno fuori 200 bambini che ne hanno fatto richiesta. Inoltre, ritengo necessario rivedere le assurde tariffe degli asili che impediscono alle famiglie indigenti di poterne fruire. Tutti sapevano sin dall’inizio la gravità della situazione. Credo - conclude Reale - sia necessario chiedere scusa e riconoscere la propria inadeguatezza".