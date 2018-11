Siracusa, minaccia con un coltello i poliziotti venuti a prelevare il figlio

Gli agenti di Polizia erano venuti a prelevare il figlio minore per portalo in una comunità. il padre, un 47enne, va in escandescenze e, coltello in mano, minaccia e aggredisce i poliziotti. Alla fine viene immobilizzato e arrestato con l'accusa di minaccia aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.