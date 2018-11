Siracusa, 63enne arrestato in ospedale: aveva nello zainetto una pistola con caricatore, un pugnale e un coltello a scatto

Si trovava nel reparto di chirurgia e nefrologia dell'ospedale Umberto I° di Siracusa quando alla vista di un poliziotto ha mostrato segni di nervosismo, che hanno insospettito l'agente. Da qui la decisione di procedere al controllo dell'uomo: il 63enne ha provato a fuggire, ma è stato bloccato, dopo un breve inseguimento al piano terra del nosocomio. Nel suo zainetto i poliziotti hanno trovato una pistola calibro 7,65 con un caricatore rifornito da 7 cartucce, un pugnale con lama di 20 centimetri e un coltello a scatto con una lama di 10 centimetri.

Durante la perquisizione domiciliare i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato altre armi bianche e un fucile ad aria compressa. Le armi da fuoco sono risultate essere tutte di proprietà del suocero dell’arrestato e il 63enne ne aveva la materiale disponibilità in quanto possedeva le chiavi di casa del parente.

Il 63enne è stato arrestato per porto illegale di armi; il suocero è stato denunciato per omessa custodia.

Intanto le indagini proseguono per accertare i motivi della presenza dell’uomo arrestato all’interno dell'ospedale e le ragioni per le quali portava con se quelle armi.