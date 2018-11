Siracusa, domani l'Eurialo in casa contro il Volley Valley

Dopo due sconfitte consecutive, l’Eurialo proverà a interrompere il digiuno domani pomeriggio in casa (al PalaCorso inizio alle 17.30) contro il Volley Valley nella gara valida per la terza giornata di serie C femminile. Entrambe le squadre sono ancora ferme a quota zero in classifica.

“Si tratta di una gara molto importante per noi – sottolinea il vicepresidente Salvo Corso - e, anche se siamo ancora all’inizio, lo considero spareggio in vista della corsa salvezza. Domenica scorso a Modica abbiamo commesso errori evitabili e stavolta dovremo giocare con maggiore concentrazione per tutta la durata del match se vogliamo raccogliere i primi punti”.

In settimana, intanto, la squadra under 18 ha superato al PalaCorso il Carlentini per 3-0.