Melbourne, accoltella diverse persone: bloccato dalla Polizia

La Polizia australiana ha riferito che diverse persone sono state accoltellate da un uomo, nel centro direzionale di Melbourne, dove gli agenti erano intervenuti per un'auto in fiamme. "Almeno tre persone sono state portate in ospedale", hanno fatto sapere i paramedici intervenuti sul posto. L'uomo ritenuto l'autore dell'attacco è stato ferito dalla Polizia ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.