Melilli, sequestrata a Città Giardino una discarica abusiva di 13.000 metri quadrati: all'interno anche eternit

Ancora una discarica abusiva sequestrata nel territorio melillese. Si tratta di un’area di circa 13 mila metri quadrati in contrada Spalla. La Polizia locale ha proceduto d’iniziativa al sequestro penale del terreno, non distante dal centro abitato della frazione di Città Giardino.

L'area, accessibile da terreni limitrofi, è simile per dimensioni a quella sequestrata un mese fa nella stessa contrada.

Rinvenuti al suo interno rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: scarti edili, lastre di eternit intere e in frantumi, materiali di ferro e di legno, scarti vegetali.

All’interno dell’area è stato trovato uno scavo di circa mille metri quadrati di estensione e alcuni metri di profondità, contenente non solo rifiuti ma anche tracce di combustione.

Esprime soddisfazione il sindaco, Giuseppe Carta che mette la tutela del territorio e dell’ambiente tra le priorità della sua amministrazione.