Siracusa, Buonomo: "Seduta con la dirigente Di Stefano su benefici per svantaggiati e disabili"

Una seduta della seconda commissione consiliare di Siracusa con la partecipazione della Dirigente del Settore Pari Opportunità Maria Di Stefano. Questa la richiesta inoltrata dal consigliere Michele Buonomo al fine di riepilogare a tutti i componenti della commissione lo stato della situazione attuale in tema di benefici per i cittadini socialmente svantaggiati e con disabilità.

Il consigliere fa riferimento ad un avviso pubblico per accedere ai fondi previsti per l’applicazione della suddetta legge sul "Dopo di noi".

"La presenza della Di Stefano - afferma il consigliere - permetterà di illustrare le fasi che porterebbero all'erogazione del servizio. O se, come si evince a mezzo organi di informazione, si corre il rischio del mancato stanziamento di fondi".