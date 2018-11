Rosolini, 49enne in manette per spaccio e per maltrattamenti di animali

Dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio e maltrattamento di animali. Si tratta di Salvatore Cannata, 49 anni di Rosolini, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo è stato trovato in possesso 5 grammi di cocaina.

Nel fondo agricolo attiguo alla sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto 13 cani di varie razze tenuti in pessime condizioni igieniche sanitarie, in ricoveri di fortuna e legati a delle catene.

Sul posto interveniva il medico veterinario che, dopo aver soccorso gli animali, ha provveduto a collocarli in una idonea struttura.

Cannata è stato rinchiuso nella casa circondariale di Siracusa.