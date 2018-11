Campionati Mondiali di Kick Boxing: due ori, un argento e due bronzi per atleti di Canicattini Bagni

Due Ori, un Argento e due Bronzi, il bottino dei tre atleti canicattinesi della palestra “Street Academy” di Canicattini Bagni guidata dal M° Vasile.

Il sedicenne pluricampione italiano Saverio Di Giacomo, alla sua terza esperienza in Azzurro, ha conquistato la medaglia d’Oro nella categoria 16-18 anni UFR Russo e la medaglia di Bronzo del K1 Light.

Oro anche la giovanissima Doriana Liotta, alla sua prima esperienza in Nazionale, nella categoria 13-15 anni UFR Russo, in aggiunta ad una medaglia d’Argento nel K1 Light.

Medaglia di Bronzo per il piccolo Aaron Basta, anch’egli alla prima convocazione in Azzurro, nel Light Contact.

Un terzo Oro ed un secondo Argento sono andati alla loro compagna di squadra, Marika Leone, della palestra “3M Fitness Club” di Palazzolo Acreide, allenata sempre dal coach Claudio Vasile, rispettivamente nella categoria 16-18 anni – 65 Kg nella specialità Light Contact e nella Kick Light.

"Siamo molto orgogliosi – hanno dichiarato il Sindaco Miceli, l’Assessore Savarino ed il Presidente Amenta – per lo straordinario risultato sportivo ottenuto dai nostri giovanissimi atleti".