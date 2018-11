Formazione industria 4.0, sottoscritto accordo tra Confindustria Siracusa e i sindacati

Sottoscritto l'accordo territoriale, nei giorni scorsi nella sede di Confindustria Siracusa, tra il Presidente Diego Bivona e i segretari generali di Cgil Roberto Alosi, Cisl Paolo Sanzaro e Uil Stefano Munafò, per agevolare la formazione in tema di industria 4.0 (trasformazione tecnologica e digitale), strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività delle imprese ed in particolare per poter usufruire del credito d’imposta.

Secondo l'accordo, le imprese associate a Confindustria e aderenti a Fondimpresa, prive di rappresentanza sindacale aziendale, potranno sottoporre il programma formativo dei propri dipendenti, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta, all’approvazione della apposita commissione composta dai Segretari Provinciali di categoria firmatari del CCNL applicato nell’azienda richiedente e dai funzionari di Confindustria Siracusa.

I settori oggetto dell'accordo riguardano big data e analisi, Cyber security, robotica, stampa tridimensionale, digitalizzazione dei processi aziendali etc., in qualsiasi ramo dell’azienda.