Rosolini, disposto il potenziamento dell'ufficio urbanistica per le pratiche di sanatoria

E' stato disposto dal Comune di Rosolini il potenziamento dell'ufficio urbanistica comunale, con personale interno per l’espletamento delle le pratiche di sanatoria. Pertanto, l’ufficio Urbanistico è aperto al pubblico esclusivamente per le pratiche edilizie in sanatoria tutti i giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

“Tale intervento – afferma l’Assessore Di Stefano – ci consentirà di dare un’accelerazione alla pratiche giacenti in ufficio dando così immediata risposta ai cittadini che hanno presentato istanza di sanatoria”.