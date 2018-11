Siracusa e Noto protagoniste del programma Il Borgo dei Borghi su Rai 3

Saranno Noto e Siracusa le protagoniste del programma televisivo il “Borgo dei Borghi” in onda su Rai 3, sabato 10 novembre.

Il Comune di Siracusa è stato selezionato come location per una delle tre serate in cui le bellezze del territorio faranno da sfondo alla puntata del programma dedicata alla sfida del borgo più bello d'Italia.

Per l'occasione la conduttrice Camila Raznovich e lo storico dell'arte Philippe Daverio condurranno gli spettatori alla scoperta dei borghi in gara, durante un percorso eccezionale fra le stradine e i monumenti di Ortigia e tra le acque del Porto Grande, con mezzi di trasporto storici e caratteristici locali.

Noto non è tra i borghi in gara ma è stata scelta come location da raccontare e presentare al grande pubblico.