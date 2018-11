Siracusa, aggravamento misura cautelare per 27enne: da struttura sanitaria al carcere

La Polizia di Stato di Augusta ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Siracusa, nei confronti di Christian Sindoni, 27 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria.

Per l’uomo si è reso necessario un provvedimento di aggravamento, in quanto l'uomo avrebbe violato più volte la misura cui era sottoposto.