Siracusa, scoppia lite: l'aggressore armato. Denunciato

Controversie personali dietro la lite esplosa ieri in via Scala Greca. Due le persone coinvolte. La polizia di Stato di Siracusa ha denunciato P.G., 48 anni, per il reato di minacce aggravate, danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere.

All'uomo sono stati trovati e sequestrati: una mazza da baseball, un cacciavite ed un taglierino.