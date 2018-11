Siracusa, chiuso accesso libero al Pippo Di Natale: si entra solo con tessera sportiva

Campo-scuola Pippo Di Natale fruibile solo a coloro che possiedono la tessera di una società sportiva. Dopo il via alla riqualificazione, peraltro ancora in corso, questo è il nuovo provvedimento delle Politiche sportive del Comune di Siracusa.

La ragione del provvedimento - dichiara a SiracusaPost.it l'assessore comunale allo Sport, Nicola Lo Iacono - è legata solo a motivi di sicurezza. Si tratta di una struttura per atleti e società sportive, e peraltro il Pippo Di Natale al momento è ancora un cantiere presso il quale si sta svolgendo attività di manutenzione e ripristino del campo di calcio. Questo pone il problema di garantire l'incolumità di quanti usufruiscono della struttura, e questo può avvenire solo tramite l'accesso controllato di chi sa e conosce le regole.

Il cantiere - continua Lo Iacono - non dovrebbe neanche essere aperto, ma l'Amministrazione comunale ha anticipato l'apertura solo in un'ottica di collaborazione con le società sportive per consentire l'inizio delle attività. Per cui il Comune ha teso una mano alle società sportive, però l'accesso indiscriminato da parte di un utente che non sa e non conosce le norme da rispettare rischio di creare problemi. Ad esempio l'utente che attraversa la pista durante il lancio del giavellotto