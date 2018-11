Avola l'unica città siciliana all'”European day of Wine Tourism 2018”

Alla Giornata europea del turismo del vino, l'European day of Wine Tourism 2018, è Avola l'unica città siciliana a partecipare, insieme ad oltre 600 città e comuni.

Il nero” d’Avola sarà il protagonista dell'evento, a cura del Comune di Avola e dell’associazione “Strada del vino", che si terrà per San Martino al centro culturale giovanile “Falcone e Borsellino”. Tra visite guidate alle cantine, degustazione di vini, e passeggiate l'11 novembre, a partire dalle 16, crespelle, zeppole e prodotti a km 0 saranno i protagonisti della manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche.

“Puntiamo anche sull'enoturismo – dice il sindaco Luca Cannata – Andiamo avanti su quelle che sono le peculiarità del territorio come la promozione dei prodotti della nostra terra, della sicilia, del vino”.