Siracusa, Burgio: "Figure professionali a costo zero per il Comune da militari in ausiliaria"

Reperire figure professionali a costo zero per l'amministrazione comunale, attingendo militari che si trovano in regime di ausiliaria. Questa possibilità viene sottoposta all'attenzione dell'ammnistrazione comunale di Siracusa dal consigliere Francesco Burgio attraverso un'interrogazione scritta.

"Considerando le croniche difficoltà dell' Ente nel reperire figure professionali e il blocco assunzioni negli Enti Pubblici - scrive Burgio - questa potrebbe essere una buona opportunità".

I Comuni, facendo apposita richiesta, potranno attingere, senza oneri, al personale della Difesa ausiliaria,contattando la direzione del personale militare e chiedendo se tra le forze armate ci siano professionisti in ausiliaria residenti presso la provincia stessa e chiamarli in supporto dell’amministrazione per i 5 anni previsti.