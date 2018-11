Il Siracusa perde a Catania, ma non sfigura

Finisce con la vittoria di misura del Catania il derby tra il Siracusa e i rossazzurri al termine di una partita in cui gli azzurri hanno ben figurato.

Siracusa sempre in palla nel primo tempo con diverse occasioni per passare in vantaggio con Del Col, Vasquez e Catania. Il primo tempo, però, si chiude

0-0 anche se gli azzurri hanno mostrato buone idee e gioco.

Alla ripresa, al primo minuto, i padroni di casa passano in vantaggio con Marotta, che con un diagonale batte Messina.

Al 70' arriva il pareggio del Siracusa con Emanuele Catania.

Cinque minuti dopo l'arbitro designa il calcio di rigore per il Catania: dal dischetto tira Lodi, Messina para.

All'86' il Catania torna in vantaggio con Biagianti.

La partita si chiude con la vittoria del Catania, ma il Siracusa avrebbe meritato almeno il pari.