Siracusa, Stesicoro 2018: conclusa la maxi esercitazione delle Forze dell'Ordine

Sperimentare “sul terreno” le procedure d’intervento e di soccorso previste dai piani provinciali di Difesa Civile ed antiterrorismo. Questo l'obiettivo dell'esercitazione denominata Stesicoro 2018 che si è conclusa oggi alla quale, coordinati dal Prefetto, hanno partecipato: Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Forze Armate, Questura, Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, Asp di Siracusa, Servizio 118, Capitaneria di Porto di Siracusa, ARPA, Comune di Siracusa, Libero Consorzio Comunale.

I luoghi degli eventi sono stati, fra gli altri, la base di Sigonella, l’Università di Architettura e il Museo Archeologico a Siracusa.

Sono state in particolare sperimentate le procedure necessarie per la decontaminazione dei feriti e il successivo trasporto alle strutture ospedaliere di Catania, Siracusa e Lentini.

"L’iniziativa - ha detto il Prefetto - ha consentito in ogni caso di monitorare l’efficacia del flusso comunicativo e della catena di coordinamento, nonché la prontezza dell’intervento delle strutture. Il tutto per migliorare gli standard di sicurezza e la tutela delle persone, delle cose e dell’ambiente”.