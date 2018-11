Cantiere Siracusa, Scrofani: "Troppi punti interrogativi sulla gestione asili nido"

"La gara per la gestione degli asili nido, i cui termini di presentazione per le offerte sarebbero scaduti il 24 ottobre, era piena di incongruenze ed errori sostanziali, per cui l'amministrazione ha dovuto ritirare il bando per poi riproporlo con le nuove scadenze dell’8 e del 20 novembre". Duro l'attacco di Gianluca Scrofani, capogruppo di Cantiere Siracusa, contro l'attuale amministrazione.

Interviene ancora a gamba tesa l'ex assessore comunale sulla questione degli asili nido e spiega: "Si tratta degli asili di via Alessandro specchi, via Servi di Maria e del tribunale, servendo complessivamente 140 bambini. - dice - Non risulta purtroppo neanche avviato l’iter procedurale di gara per gli asili di via Luigi Cassia, di via Basilicata e via Mazzanti che servono altri 200 bambini.Un evidente imbarazzo nascosto dal più profondo silenzio. La mancata funzionalità sta causando un grave disagio all'utenza che ha dovuto modificare bruscamente abitudini consolidate e agli operatori che vedono negato il diritto al lavoro".

"L’iter di gara, avviato solo poche settimane fa, a due mesi dal consueto inizio delle attività, purtroppo fa ipotizzare l’apertura delle strutture verosimilmente a gennaio. - conclude - Pretendiamo, per chiarezza nei confronti dei cittadini, di conoscere le reali condizioni generali e di dettaglio, che , secondo l'amministrazione, hanno motivato questo enorme ritardo".