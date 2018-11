Rosolini, Piano di Riequilibro Finanziario Pluriennale: il sindaco a Roma

E' rientrato a Rosolini il sindaco Pippo Incastasciato, a seguito della sua missione a Roma presso il Ministero dell’Interno per incontrare i Funzionari Responsabili del Dipartimento che si occupano dei Piani di Riequilibrio finanziari pluriennali.

"Abbiamo voluto prendere conoscenza della situazione del nostro Piano di Riequilibro Finanziario Pluriennale che, a norma di legge, oggi avrebbe dovuto essere già approvato" - ha detto - "Un incontro direi abbastanza positivo – prosegue Incatasciato – nel corso del quale abbiamo avuto la possibilità di illustrare ampiamente il nostro Piano e andare a rilevare quali sono le nostre necessità affinchè questo Piano venga ad essere attenzionato, istruito ed esitato con la celerità che il caso richiede, consapevoli comunque che assieme al nostro Comune ce ne sono altri 400 che sono in attesa di un riscontro. Questo non ci preoccupa perché abbiamo sottolineato ai Funzionari che noi siamo presenti, che monitoriamo la situazione giornalmente pronti a supportare qualsiasi altra eventuale documentazione possa essere richiesta. A tal riguardo abbiamo programmato un nuovo incontro a breve scadenza. Abbiamo inoltre chiesto lumi anche sul provvedimento, che dovrebbe essere adottato in fase di approvazione della Finanziaria, ovvero l’anticipazione dal fondo di rotazione ai Comuni che hanno presentato il Piano, pari al 50% della somma stabilita"