Pachino, tenta furto: i titolari lo sequestrano e lo picchiano

Avrebbe tentato un furto in un'attività commerciale a Marzamemi. E' successo il 30 maggio quando, a seguito del furto, il titolare dell'attività, insieme al figlio, avrebbe aggredito con pugni in faccia l'auto del furto.

I due con la forza avrebbero costretto il presunto ladro a salire a bordo di un'autovettura per poi allontanarsi e aggredirlo.

Padre e figlio sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di pachino per i reati di sequestro di persona e lesioni personali aggravate, ed un uomo per il reato di furto.

La giovane vittima dell’aggressione è stata denunciata per furto.