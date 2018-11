Quadrilatero industriale Priolo-Melilli-Augusta-Siracusa, interrogazione all'Ars di Fratelli d'Italia

Interrogazione all'Ars della deputata regionale di Fratelli d’Italia, Elvira Amata, sulle condizioni del quadrilatero industriale Priolo-Melilli-Augusta-Siracusa.

La deputata chiede di sapere se:

- Se e quante centraline di rilevamento dei valori di emissioni, esistono nel quadrilatero industriale Priolo-Melilli-Augusta-Siracusa;

- Se è previsto un piano di ammodernamento e potenziamento delle stesse;

- Se i bollettini di sintesi dei risultati di rilevamento sono quotidianamente pubblicati sul sito dell’Arpa e quindi costantemente aggiornati;

- Se è previsto un nuovo e innovativo sistema di informazione per avvisare la popolazione interessata, dell’eventuale superamento dei limiti stabiliti e se sia stato avviato il regolare monitoraggio della salute dei cittadini abitanti dei luoghi;

- Se esiste un piano di riconversione delle industrie, e non solamente di queste, ricadenti nel quadrilatero siracusano, in Green economy;

- Se, non si ritengano necessario avviare una immediata ispezione presso l’impianto di depurazione di Priolo Gargallo al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale ed informare e rassicurare la popolazione, alla luce dei recenti fatti accaduti a causa del depuratore che pare abbia diffuso in tutta l’area industriale degli odori nauseabondi creando forte preoccupazione nella popolazione.

"All’interno del quadrilatero industriale Priolo-Melilli-Augusta-Siracusa l’inquinamento ambientale ha ormai da tempo superato i livelli di guardia ma la situazione sembra però non interessare a nessuno e questo silenzio istituzionale appare assurdo oltre che increscioso. Rimanere a guardare, restando con le mani in mano, dopo le segnalazioni ricevute, sarebbe stato impossibile per me che sono pienamente consapevole del bisogno spasmodico che abbiamo di individuare uno spiraglio di salubrità per il bene nostro e dei nostri figli" - dichiara Amata.

Plauso di Fratelli d'Italia Siracusa.

“Troviamo doveroso rivolgere un plauso all’azione dell’On. Elvira Amata che si è compenetrata nella profonda ansia in cui vive la popolazione delle città di Siracusa, Priolo, Melilli ed Augusta, costretta a convivere da lunghi anni con gli insopportabili miasmi industriali che invadono spesso le abitazioni a qualunque ora della giornata, temendo constantemente pericoli per la propria salute", così Giuseppe Napoli commissario provinciale Fdi di Siracusa e i dirigenti provinciali di Augusta Enzo Inzolia e Marco Failla in merito all’interrogazione della parlamentare regionale relativa al depuratore di Priolo.

"Ho trovato nell’On. Amata l’interlocuzione istituzionale che da tempo ci era mancata e sinergicamente abbiamo lavorato ad un dossier molto dettagliato sulla qualità dell'aria delle città del quadrilatero industriale, sulle recenti indagini della Procura di Siracusa, sulle condizioni del depuratore delle acque reflue gestito dell'Ias. Non è più procrastinabile un piano di riconversione green delle industrie del siracusano, l'inizio delle bonifiche ambientali a carico dei responsabili, la normazione di molte fastidiose sostanze odorigene; la Regione, persona offesa dai reati ambientali contestati, entri nel procedimento penale per esercitare, nell'interesse della collettività, i poteri di impulso e sollecitazione riconosciuti dal codice penale alle persone offese", così Paolo Cavallaro, Dirigente provinciale Fratelli d'Italia di Siracusa