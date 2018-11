Città green, Siracusa tra le ultime dieci posizioni nella classifica di Legambiente

Maglia nera per la città di Siracusa in fatto di verde pubblico. A bocciare il capoluogo aretuseo una classifica di Legambiente, pubblicata sul Sole 24 Ore, sulla base dei risultati della 25ª edizione di Ecosistema urbano, una indagine che si basa su 17 parametri (alle voci aria, acqua, rifiuti, trasporti, ambiente, energia) e prevede alcuni bonus per le gestioni virtuose in diversi ambiti.

Per quanto riguarda il resto della Sicilia, identificata come la Regione più sofferente, troviamo Catania che chiude in fondo alla graduatoria dei 104 capoluoghi di provincia. Ultimissimi posti per Agrigento, Palermo, e Trapani. La città più verde d'Italia è Mantova.