Siracusa Risorse vuole modificare il contratto a 30 operai, per i sindacati "inaccettabile"

“Nessuna modifica di contratto è possibile per i lavorator della partecipata Siracusa Risorse. Questa la posizione assunta dai sindacati, i segretari generali di Filcams Cgil e Fisascat Cisl, Alessandro Vasques e Teresa Pintacorona, al termine dell'incontro con i vertici societari.

“Convocati per discutere della situazione previdenziale dei lavoratori – affermano i due segretari – ci siamo trovati di fronte ad una proposta di modificare il contratto di lavoro per i 30 operai del settore diserbo. La decisione unilaterale dell’azienda, tra l’altro non comunicata neppure all’Ente di via Roma, – aggiungono gli esponenti sindacali – non coglie quella richiesta di ampliamento dei servizi e di riorganizzazione del personale che più volte abbiamo rimarcato".