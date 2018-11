Pachino, avviato l'iter per istituzione zone economiche speciali

La Giunta comunale di Pachino ha deliberato l’avvio dell’iter di istituzione delle Zes, le Zone economiche speciali.

"Chiediamo alla Regione Sicilia – ha spiegato il sindaco, Roberto Bruno – di considerare il nostro territorio nell’attivazione e nella ripartizione delle aree Zes. La nostra zona ha tutte le carte in regola e le caratteristiche per rientrare nel piano Zes e consentire alle aziende (le nuove e quelle già esistenti) una serie di agevolazioni per promuoverne lo sviluppo come procedure semplificate e accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della Zes".

Gli uffici comunali sono già all'opera per individuare l’area del territorio su cui sarà fondata concretamente la proposta di istituzione delle Zes.