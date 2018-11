Siracusa, sorpreso a spacciare droga in Piazza San Metodio: arrestato

E' stato sorpreso a spacciare droga in piazza San Metodio a Siracusa. E' finito in manette, arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri, Luigi Cacciatore, siracusano, 24 anni, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina e 12 dosi di marijuana preconfezionate e destinate ai consumatori locali, per un valore complessivo nella vendita al dettaglio di circa 250 euro, più una somma in contanti pari a 50 euro frutto dello spaccio.

L’arrestato è stato condotto nella Casa Circondariale di Siracusa.