Cassibile, celebrazioni per il 75° anniversario dell'Armistizio

Sarà celebrato venerdì prossimo, in piazza Parrocchia a Cassbile, il 75° anniversario della firma dell'armistizio di Cassibile, avvenuto il 3 settembre del 1943. L'evento, con il patrocinio del Comune, vedrà la presenza del sindaco, Francesco Italia, e del gonfalone portato dagli agenti della Polizia municipale in alta uniforme e della banda.

La manifestazione, che avrà inizio alle 10,30, è stata organizzata, come ogni anno, delle associazioni Kakiparis e Lamba Doria e vedrà la partecipazione degli alunni del secondo Istituto comprensivo “Falcone e Borsellino”.