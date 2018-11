Siracusa, scienza e benessere per il congresso su "Tumore mammario metastatico"

Scienza e benessere per il convegno dal titolo "Tumore mammario metastatico. Prospettive di ricerca e applicazione clinica", che si terrà il 10 novembre.

L'evento è organizzato dall’Unità di Senologia della Casa di cura Santa Lucia di Siracusa e dall’associazione Sicilia Donna Onlus, con il patrocinio e il contributo di diverse realtà.

Il 9 novembre alle 16 è previsto anche un momento aperto al pubblico a cui parteciperanno le istituzioni di Europa Donna Italia e i rappresentati delle varie associazioni che sul territorio siciliano, a vario titolo, si occupano di tumore mammario. Sarà inoltre possibile assistere alla relazione della professoressa Francesca Gringeri Pantano, docente di Storia dell’arte, nonché direttore dell’accademia di Belle Arti “Mario Minniti” di Siracusa che, per l’occasione, parlerà del seno e del suo significato nell’arte. Mentre chi lo desidera potrà sottoporsi a un trattamento Reiki o, rasserenati dalle note della musicoterapia, ammirare i meravigliosi dipinti di artiste in rosa.

Il programma:

9 novembre 2018

16.00 Apertura segreteria e accoglienza relatori

17.00 Il seno e il suo significato nell’arte - F. Gringeri Pantano

10 novembre 2018

8.30 Apertura segreteria e registrazione

9.00 Saluti delle autorità

9.30 Presentazione degli obiettivi del congresso - P. Fontana

SALA A

Sessione scientifica

10.00 Storia e paleopatologia del cancro: un racconto biologico - F. M. Galassi

10.20 Bioetica ed evoluzione del concetto di cura - G. Macellari

10.40 Il ruolo del chirurgo senologo nell’era biomolecolare - V. E. Galimberti

11.00 L’evoluzione del processo tumorale e la cascata metastatica - M. G. Daidone

11.20 Coffee break

11.50 La chirurgia della malattia avanzata. Estensione e qualità della vita - P. Fontana

12.10 Il ruolo della radioterapia nella malattia avanzata - A. Di Grazia

12.30 Tavola rotonda: evoluzione della malattia - S. Falcone

13.15 Light lunch

14.15 Genomica, Genetica e terapia oncologica - H. J. Soto Parra

14.35 L’etica delle decisioni nelle metavivor - G. Macellari

14.55 Le terapie innovative in Oncologia - H. J. Soto Parra

15.15 Attualità e innovazione nel trattamento della malattia ormono-responsiva - P. Fedele

15.35 Attualità e innovazione nel trattamento della malattia HER2 positiva - V. Lorusso

15.55 Attualità e innovazione nel trattamento della malattia triplo negativa - A. Gennari

16.15 Il malato oncologico. La costruzione di una rete tra diritti e servizi - R. De Maria

16.35 Tavola rotonda: trattamento e terapie della malattia - S. Falcone

17.20 Somministrazione questionario ECM di apprendimento e gradimento

SALA B

Sezione associazioni

10.00 Welcome coffee

10.30 Apertura dei lavori - C. Amato, L. Pau, N. Zorzan

11.00 Sede e frequenza delle metastasi - C. Del Re

11.30 Le nuove frontiere di cura per le donne metastatiche - H. J. Soto Parra

12.00 Le associazioni a supporto delle donne mestatiche - Presidenti delle Associazioni EDS

13.00 Light lunch

14.00 L’impatto della malattia nelle quotidianità - G. Di Fede

14.30 Servizi e diritti delle metavivor - R. Di Maria

15.00 Alzare i toni. Tavola rotonda: bisogni, diritti, lavoro e comunicazione - P. Musumeci, P. Pignocchi, Europa Donna, Stampa e pazienti

SALA C

Sessione aperta al pubblico

10.15 Screening: perché, come e quando - G. Merlino

11.00 La prevenzione nell'era della genetica - O. Campanella

11.30 Coffee break

11.45 Strategie di prevenzione in senologia - K. Coletta

12.15 Che cosa sono le Breast Unit - C. Amato

SALA A

PLENARIA – RELATORI E PUBBLICO SI RIUNISCONO

17.00 Metastatiche / Oncologi

17.30 Metastatiche / Giornalisti

17.50 Stesura documento rete Europa Donna Sicilia - Istituzioni

18.10 Conclusioni e ringraziamenti - Direzione scientifica, ED, organizzatori