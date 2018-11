Siracusa, Vinciullo: "La Sac fa prestiti a società ragusana, ma dipendenti senza stipendi"

"La Sac Catania ha deciso il prestito di un milione e 250 mila euro alla Soaco, società di gestione dell’aeroporto di Comiso, venendo incontro così alle esigenze della società ragusana che ha problemi di liquidità". A dirlo è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo, il quale spiega che la Sac è la società che gestisce l’aeroporto di Catania, che al 12,24% è di proprietà della ex Provincia regionale di Siracusa e di oltre il 20 % di proprietà della Camera di Commercio di Siracusa.

"Il prestito ponte - continua Vinciullo - è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Sac e dovrà ora essere ratificato dal CdA della Soaco convocato fra qualche giorno. Ad annunciarlo il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione. Il prestito ponte consente di far rifiatare la Soaco che al momento ha una perdita annua di oltre due milioni di euro".

E poi Vinciullo prosegue: "Mentre i dipendenti della ex Provincia regionale di Siracusa sono senza stipendi, una società dipendente anche della ex Provincia regionale presta soldi - e infine - La cosa mi sembra alquanto strana, sarebbe opportuno sapere chi, in nome e per conto dell’ex Provincia, ha autorizzato questo prestito e se questo prestito ritornerà mai nelle casse della SAC e soprattutto qual è il guadagno che i dipendenti della ex Provincia regionale di Siracusa traggono dalla partecipazione alla società che gestisce l’aeroporto di Catania?"