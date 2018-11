Sortino, chiusura parziale del recapito del centro per l'impiego

Chiusura parziale nelle giornate di martedì e giovedì del Recapito di Sortino del Centro per l'impiego. Un provvedimento al quale si oppone il consigliere dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", Sebastiano Bongiovanni.

"Tutti sappiamo - scrive - quanto sia importante questo ufficio in tempi di crisi dove il servizio andrebbe raddoppiato per le tante esigenze, dai avoratori in continuo movimenti ai disoccupati in cerca di impiego e per finire ai vari adempimenti per i lavoratori forestali".