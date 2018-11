Nuovo allenatore e nuovo vicepresidente per il Siracusa

Nuovo corso per il Siracusa di Giovanni Alì sotto un doppio punto di vista.

E' stato presentato oggi il nuovo allenatore, Michele Pazienza, che già nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento della squadra in vista della partita di mercoledì sera contro il Catania.

"Ho avuto una sensazione positiva dirigendo oggi il primo allenamento - ha detto mister Pazienza - ho percepito una grande disponibilità da parte dei giocatori. Così come ho avvertito poco entusiasmo in questo momento da parte dei tifosi. Il primo obiettivo è - aggiunge - quello di far innamorare di nuovo i tifosi della propria squadra".

Passando poi alla partita di mercoledì molto sentita da entrambe le tifoserie, Pazienza tiene i piedi ben piantati per terra: "La partita con il Catania - afferma - è difficile ed importante e va affrontata con la giusta serenità, senza troppe pressioni, che potrebbero danneggiarci".

L'altra novità arriva dal fronte societario: l'imprenditrice siracusa Costanza Castello è il nuovo vicepresidente del Siracusa calcio: un coinvolgimento il suo che nasce dall'esigenza di trovare quell'anello di collegamento importante tra la società e la città.

"E' nato tutto in dieci minuti di conversazione con il presidente Alì - riferisce - che mi ha proposto l'ingresso in società e al quale ho risposto positivamente".