Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi è la nuova segretaria territoriale

E' stata eletta, questa mattina, Vera Carasi nuova segretaria territoriale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, la quale succede a Antonio Bruno, dimissionario perché prossimo alla pensione.

Vera Carasi è stata segretaria generale della Fisascat Cisl fino allo scorso anno e, insieme a Cettina Raniolo, completa da oggi la segreteria retta da Paolo Sanzaro.

“Grande responsabilità per un incarico importante – ha detto la Carasi subito dopo la nomina – Provengo da una federazione complessa e sono consapevole di assumere un ruolo delicato per seguire un territorio pieno di complessità ma ricco di potenzialità. Sono certa che insieme a tutte le federazioni sapremo dare il massimo per salvaguardare occupazione e diritti dei lavoratori.”