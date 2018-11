Siracusa, nuovi disabili gravissimi: domande entro l'1 dicembre

C'è tempo fino all'1 dicembre, per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima, per presentare le istanze per l’accesso al beneficio economico.

Bisogna essere in possesso del prerequisito dell’indennità di accompagnamento e dell’art. 3 comma 3 della legge 104.

Gli interessati, disabili, familiari o loro rappresentati legali, possono inoltrare istanza su prestampato scaricabile dal sito internet dell’Asp di Siracusa. Le domande vanno inoltrate al Comune di residenza o al PUA dell’Azienda sanitaria provinciale.

L’accesso al beneficio economico è subordinato alla verifica da parte dell’Unità di valutazione multidimensionale dell’Asp di Siracusa.