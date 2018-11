Lentini e Carlentini, Ponte Ognissanti: 30 uomini su strada

Intensi i controlli dei Carabinieri, nello scorso fine settimana, in occasione del ponte di “ognissanti” in particolare nella zona di Lentini e Carlentini.

Dieci autoveicoli e trenta militare in strada per un'operazione di prevenzione e sicurezza.

Arrestati, in flagranza di reato, per furto di energia elettrica, tre persone incensurate, carlentinesi.

Pare uno di loro avrebbe applicato un potente magnete al contatore Enel della propria attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande. Stessa operazione effettuata da una coppia nella loro abitazione privata.